Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'İslam, meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez'

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:12

Amasya’daki tarihi Sultan II. Bayezid Camii’nde hutbe okuyan ve cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; dijital dünyanın hızla geliştiği bu dönemde, 'yeni mecranın özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit olunduğunu' söyledi.

Erbaş, “Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekînet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz” diye konuştu.

"İSLAM, GAYRI MEŞRU İLİŞKİLERE ASLA İZİN VERMEZ"

İslam’ın meşru bir nikâh ile aile yuvası kurulmasını emrettiğini söyleyen Ali Erbaş, “Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütlemektedir. İslam, gayrı meşru ilişkilere, hayâsızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. İslam, meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez” şeklinde konuştu.

Ailenin bir tercih değil, 'fıtri bir ihtiyaç olduğu' görüşünü savunan Erbaş, “Aile kurmak ve aile olmak Hz. Âdem’den bu yana Peygamberlerin (Aleyhisselatü vesselam) sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtrata aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen, dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır” dedi.