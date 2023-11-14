Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın acı günü: Annesi Binnaz Erbaş yaşamını yitirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş hayatını kaybetti. Binnaz Erbaş'ın cenazesi yarın Ordu Kabadüz'de toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 20:51
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın acı günü: Annesi Binnaz Erbaş yaşamını yitirdi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti.

Ordu'da vefat eden Binnaz Erbaş’ın cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü Ordu Akyazı Uhud Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecek.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr.Ali Erbaş'ın kıymetli valideleri Binnaz Erbaş vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Kasım Çarşamba günü(yarın) İkindi namazına müteakiben Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecektir."


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