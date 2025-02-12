Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Sosyal medyada yayılan konuşmalarıyla tepki toplayan Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 22:14

Bağımsız Milletvekili Ümik Dikbayır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dikbayır, şu ifadeleri kullandı;

''Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs  için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. 

Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime  başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. 

Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. 

Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim.'' 

 

DİKBAYIR ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Dikbayır, sosyal medyadaki konuşmalarıyla tepki çeken Halil Konakçı hakkında Ocak ayında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.


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