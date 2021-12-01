Diyanet izcilerle protokol imzaladı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 07:50

Diyanet ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında dün işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Erbaş, gençlerin milli ve manevi yönden desteklenmesine önem verdiklerini belirterek, “Her vesileyle gençliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ülkemizin bütün illeri ile ilçeleri ve yurtdışında yüzlerce program yaparak daha dinamik, milletimize layık gençler yetiştirme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Üniversite öğrenci yurtlarında manevi rehberlerin gençlere yönelik hizmetlerini sürdürdüğünü söyleyen Erbaş, “Milli ve manevi duyguların yerleştirilmesinde izcilik faaliyetlerinin çok önemli etkisi ve katkısı var. Onların her ortamda kendilerine olan güveni sağlamaları ve milli manevi duygularına sahip çıkarak yaşayabilmeleri çok önemli. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye İzcilik Federasyonu’yla güçlerimizi birleştirip, gençlerimize yönelik faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise “Bazı köy okullarının kapatılmasından sonra oralarda tek eğitmen olarak köyün imamı kaldı. Bu imam arkadaşlarımızın çocuk ve gençlerimizin nasıl yetiştirileceği konusunda eğitilmesi gerekiyor. O köylerde, mahallelerde, bütün camilerde çocuk ve gençlerimizin camiye gelerek aynı zamanda izcilik faaliyetleri yapmaları ve ilerlemelerini arzu ediyoruz. Cami kelimesini gençlerimizin ve çocuklarımızın tam manasıyla yaşamasını arzu ediyoruz” diye konuştu.