Diyanet’te Arpaguş dönemi… Çarpıcı ‘atama’ iddiası: En yüksek oyu alan aday seçilmedi!

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri için 3 Temmuz’da tercih seçimi yapıldı. Diyanet’in üst düzey isimleri ile 81 il müftüsü ve ilahiyat fakültesi dekanları 24 adayı belirledi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un teklifi ile 16 kişilik Din İşleri Yüksek Kurulu’na atamalar yaptı. Buna göre 156 ile en fazla oyu alan aday yerine 86 oy alan kişi tercih edildiği öne sürüldü.

156 ile en fazla oyu alan Diyanet’te uzman Hüseyin Arı listede yer almadı. Arı’nın yerine 86 oy alan 22’nci sıradaki Lokman Arslan tercih edildi.

“HERKES YENİ BAŞKANDAN UMUTLUYDU”

Başkanlık kaynakları, “Herkes yeni başkandan umutluydu ama bu seçimde adalet zedelendi. Ali Erbaş kurumdan helallik bile isteyemeden gitti. Yeni üyeler istifa etmeli. O zaman adalet de Diyanet’te ayağa kalkar” yorumu yaptı.