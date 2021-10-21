Diyanet binlerce kişiyi işe alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı dün, mülakatla 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Söz konusu alım gerçekleşirse, Diyanet'in personel sayısı 2022 yılında 130 bini aşacak.
2022’de 16 milyar 98 milyon 580 bin lira bütçe öngörülen Diyanet İşleri Başkanlığı dün, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere mülakatla 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Kuran kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyum kadrolarına alınacak kişilerden yaklaşık 3 bininin lise mezunu düzeyinde olması dikkat çekti. Böylece, personel sayısı her yıl artan Diyanet’in, 2022’deki personel sayısı 130 bini aşacak.
Okullardaki eksikliklere işaret eden Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ilan ile Diyanet’in, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) daha önemli görüldüğünün ortaya çıktığını belirterek, “Diyanet’e ayrılan bütçenin büyüklüğünü konuşurken iktidar, personel alımı oranıyla da Diyanet’i MEB’den önemli gördüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo, okullardaki öğretmen açığını kapatacak kadar atama yapmak, pandemiyle verilen savaşta olmazsa olmaz olan okullara yardımcı personel almak, sınıf mevcutlarını düşürebilmek adına yeni derslikler inşa etmek için ‘bütçe yok’ diyenlerin, o bütçeyi nereye kullanmaya tercih ettiğini gösteriyor” dedi.
MEB’in 2022 için öngörülen bütçesinin yüz yüze eğitimi sürdürmek için gerekli olan okul, derslik, öğretmen ataması, personel gereksinimi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu kaydeden Özbay, “Özellikle pandemi sürecinde eğitim bu kadar darbe almışken, uzaktan eğitim safhasında bu kadar öğrenci eğitimden kopmuş, Türkiye okulları en uzun süreyle kapatan ülke unvanını kapmışken bütçe böyle düşük belirlenmemeliydi. Ama görünen o ki iktidarın daha iyi eğitim alan gençlerden çok, şükreden ve itiraz etmeyen bir topluma olan ihtiyacı sürüyor” ifadelerini kullandı.
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