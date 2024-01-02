Diyanet'e pes dedirten soru!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

Kitapta kürtajın “caiz” olmadığı belirtilirken “Günümüz tıp dünyasındaki gelişmeler döllenme olur olmaz ceninin canlı bir varlık olduğu ortaya konmuştur” dendi. Ayrıca bir çocuğun zihinsel ya da bedensel engelli olacağı kesin olsa dahi kürtaj yaptırılamayacağı belirtildi.

Akıllara durgunluk veren bir soru ise engelli kız çocuklarına ilişkin oldu. Kitapta “Tecavüz ve istenmeyen gebelik gibi durumları engellemek için zihinsel engelli kız çocuğunu kısırlaştırmak caiz midir” sorusuna “Allah’ın yarattığı fıtrat yasaklanmıştır” yanıtı verildi.

Çocuk yapmak için tedavi gören çiftlere ilişkin sorular da kitapta geniş yer buldu. “Yumurta nakli caiz midir” sorusuna “Genetik özellikler taşıyan organ, doku ve benzeri unsurların başkalarına nakli caiz değildir. Yumurta da genetik özelliklere sahip olduğu ve annelik hukukunun ihlaline yol açacağı için nakledilmesi caiz değildir” dendi.

Rahim naklinin “caiz” olup olmadığına ilişkin soruya ise “Tenasül (üreme) organı naklinin caiz olup olmaması, bu organların genetik özellikler taşıyıp taşımadığına bağlıdır. Bu organlardan rahmin genetik özellikler taşıyıp taşımadığı konusunda alan uzmanları farklı görüşe sahip bulunmaktadırlar. Konu hakkında kesin bilgi sahibi oluncaya kadar rahim naklinden sakınılması uygun olur” şeklinde yanıt verildi.

Kitapta, bir kadının eşinin cinsel ilişki talebine “çok önemli bir mazeret ve engel olmadığı” sürece karşılık vermesi gerektiği belirtildi.