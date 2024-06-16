Diyanet'e 'vize' suçlaması

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Gazetemize ulaşan Muhammed Haluk Çavuşoğlu ile ağabeyi Ömer Faruk Çavuşoğlu, seyahat vizesiyle Kabe’ye girmek isterken Suudi yetkililer tarafından gözaltına alındıklarını söyledi.

Video kaydı göndererek yaşadıklarını anlatan Haluk Çavuşoğlu, “Diyanet’in fahiş fiyatları malumunuz” diyerek, biletini kendi imkanlarıyla alarak ağabeyi ile birlikte Suudi Arabistan’a gittiklerini, Cidde Havalimanı’nda indiklerinde bir sorunla karşılaşmadıklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Başkanlığımızın 2024 Hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan’a gelen vatandaşlarımızı ilgili makamlara şikayet ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır” açıklamasını anımsatan Çavuşoğlu, kiraladıkları araçla Mekke’ye gittiklerinde ise “Bu vizeyle giremezsiniz” denilerek içeri alınmadıkları kaydetti.

Çavuşoğlu, daha önce de farklı vizelerle hac yaptığını, herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmadığını aktardı.

