Diyanet’in bu haftaki hutbesi yine şaşırtmadı: ‘Çalışma saatlerini Cuma namazına göre ayarlayın!’

Diyanet İşleri Başkanlığı yüksek düzeydeki bütçesi nedeniyle tartışmaların hedefi olurken bir taraftan da dini uygulamaları hayatın her alanında yaymaya devam ediyor. Son olarak verilen cuma hutbesindeki ifadeler dikkat çekti.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:51
Diyanet’in bu haftaki hutbesi yine şaşırtmadı: ‘Çalışma saatlerini Cuma namazına göre ayarlayın!’
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tepki çeken uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bugün yayımladığı cuma hutbesinde çalışma saatlerinin cuma namazı saatlerine göre ayarlanması gerektiği ifade edildi. Söz konusu ifadeler laik bir ülkede sosyal yaşamın din kurallarına göre belirlenmesinin kabul edilemezliği nedeniyle eleştirildi.

Hutbede, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer aldı. 

"ALIŞVERİŞ DE HARAM"

Cuma namazı farz olan kimselerin ezan okunduktan sonra alışveriş ve elde ettikleri kazancın helal olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir” ifadeleri yer aldı.  


Diyanet İşleri Başkanlığı diyanet CUMA Hutbesi

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