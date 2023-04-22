Hutbede 'Ulusal Egemenlik' yok
Ulusal gün ve bayramlarda program düzenlemeyen, bu günlere denk gelen cuma hutbelerinde görmezden gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu “geleneğini” sürdürdü ve dünkü hutbede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi.
İktidarın çağrı yaptığı “stokçuluk” ve “fırsatçılık” gibi güncel siyasetle ilgili konuları hutbelerine taşıyan Diyanet, yıllardır hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemiyor, kurumun kuruluş yıldönümünü dahi anmıyor, ulusal gün ve bayramların denk geldiği cuma hutbelerinde bu günleri yer vermiyor ve Atatürk’ün adını anmıyor.
Başta ilahiyatçılar ve emekli din görevlileri olmak üzere bu konuda tepki çeken Diyanet, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasına karşın dünkü hutbede görmezden geldi.
“Hayatı ramazan bilinciyle yaşamak” başlıklı hutbede, yalnızca ramazan ayı ve bayramı konu edindi.
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