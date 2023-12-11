Diyanet’te darp iddiası

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

MİL Diyanet-Sen, Gaziantep Diyanet-Sen İl Başkanı Müslüm Göral’ın müftülük binasında engelli bir memuru darp ettiğini öne sürdü. Açılan soruşturma üzerine Göral’ın görev yeri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilirken karar 3 ay boyunca uygulanmadı. MİL Diyanet-Sen yaptığı açıklamada “Daha önce verilen bölge dışı yer değişikliği kararı Gaziantep il içine çevrilerek Göral’ın merkezde görev yapmasına müsaade edilmiştir” dendi. MİL Diyanet-Sen darp olayından dolayı görev yeri değiştirilen Göral’ın daha sonra Gaziantep Memur-Sen İl Başkanlığı’na getirildiğini belirtti.

‘MOBBİNG UYGULUYOR’

Darıca’da müftü ile Diyanet çalışanları arasında mobbing gerginliği yaşanıyor. Müftü Zeynel Abidin Çınar, diyanet çalışanlarına mobbing uyguladığı ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların uygunsuz olduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayet edildi. Bunun üzerine müftü hakkında yer değiştirme kararı alındı. Ancak müftünün itirazı üzerine karar geri çekildi. MİL DiyanetSen yaptığı açıklamada “İlçe müftüsü, atama kararını aylarca gözardı etmiş, yer değişikliği cezasının iptali için çalışmıştır” dedi.

