Diyanet'te promosyon huzursuzluğu sürüyor

Milyonlarca kamu emekçisi ve ücretli çalışan yeni yılda yapılacak maaş zammı yanı sıra bankalardan alacakları promosyonları bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının ise düşük promosyon tepkisi dinmiyor.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00
Diyanet'te promosyon huzursuzluğu sürüyor
Abone Ol google-news

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle Diyanet çalışanlarının alacağı promosyon mevcut maaşlarının dahi altında kalacak. 

Mil-Diyanet Sen Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu düşük promosyon nedeniyle Diyanet’e açtıkları davanın Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) olduğunu belirtti. Tahiroğlu, “Yerel mahkeme bizi haklı buldu. Üst mahkeme ise aleyhte karar verdi. Dava AYM’de” ifadelerini kullandı. 

Bir Diyanet çalışanı ise “Sağlık Bakanlığı çalışanları 40 bin lira promosyon alacak. Biz 11 binde kaldık. Aradaki fark 30 bin. Başkanlık neden böyle bir ısrarda bulundu. Bizim 30 bin liramız nerede?” tepkisini gösterdi. 


diyanet promosyon

İlgili Haberler

Diyanet’te darp iddiası

Diyanet’te darp iddiası
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Erdoğan'ın Selman Öğüt'ü 'rektör' yapması sosyal medyanın gündeminde: 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'

Erdoğan'ın Selman Öğüt'ü 'rektör' yapması sosyal medyanın gündeminde: 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'

En Çok Okunan Haberler