Diyanet'te promosyon huzursuzluğu sürüyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle Diyanet çalışanlarının alacağı promosyon mevcut maaşlarının dahi altında kalacak.

Mil-Diyanet Sen Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu düşük promosyon nedeniyle Diyanet’e açtıkları davanın Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) olduğunu belirtti. Tahiroğlu, “Yerel mahkeme bizi haklı buldu. Üst mahkeme ise aleyhte karar verdi. Dava AYM’de” ifadelerini kullandı.

Bir Diyanet çalışanı ise “Sağlık Bakanlığı çalışanları 40 bin lira promosyon alacak. Biz 11 binde kaldık. Aradaki fark 30 bin. Başkanlık neden böyle bir ısrarda bulundu. Bizim 30 bin liramız nerede?” tepkisini gösterdi.