Erdoğan'ın Selman Öğüt'ü 'rektör' yapması sosyal medyanın gündeminde: 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'

Katıldığı bir televizyon programında Atatürk ile ilgili, "Kemalizm virüstür. Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" sözleriyle gündem olan, doçentlik için Berat Albayrak’a rica mailleri atan Selman Öğüt, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Erdoğan'ın bu ataması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:34
Erdoğan'ın Selman Öğüt'ü 'rektör' yapması sosyal medyanın gündeminde: 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Selman Öğüt'ü atadı. 

Öğüt, 1 Aralık tarihli atama kararından bir gün önce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıp Erdoğan gibi seslenerek, "Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları" yazmıştı. 

Bir dönem "AKP içindeki Pelikancı grubun önde gelen isimlerinden olduğu" iddia edilen Öğüt, TÜRKAD Başkan Yardımcısıyken, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı. 

Öğüt'ün, 2015 yılında jüri üyelerini ve dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı "kendisini yetersiz buldukları" iddiasıyla, Berat Albayrak'a mail atarak şikâyet ettiği Wikileaks belgeleri de gündem olmuştu. Öğüt, söz konusu mailde, "AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini jürileri ayarlayıp aldı. Yekta hoca sağolsun otomatiğe çevirdi" yazmıştı.

'KEMALİZM VİRÜSTÜR' DEMİŞTİ

Öğüt, 2020 yılının Eylül ayında Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programındaki sözleri ile de gündeme gelmişti. Programda Atatürk'ten konu açan Öğüt, "Kemalizm virüstür" demişti.

Programın sunucusu Ertürk ise, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sormuş ancak bu soruyu yanıtlamayan Öğüt, "Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" demişti. Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Provokatörden moderatör olmaz" diye yazmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın atama kararı sosyal medyada da gündem oldu. 'Selman Öğüt' Trend Topic listesinde ilk sıraya yerleşti.

İşte 'Öğüt'ün 'yeni görevine' gelen tepkilerden bazıları...


Selman Öğüt

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