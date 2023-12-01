Erdoğan'ın Selman Öğüt'ü 'rektör' yapması sosyal medyanın gündeminde: 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
Katıldığı bir televizyon programında Atatürk ile ilgili, "Kemalizm virüstür. Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" sözleriyle gündem olan, doçentlik için Berat Albayrak’a rica mailleri atan Selman Öğüt, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Erdoğan'ın bu ataması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Selman Öğüt'ü atadı.
Öğüt, 1 Aralık tarihli atama kararından bir gün önce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıp Erdoğan gibi seslenerek, "Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları" yazmıştı.
Bir dönem "AKP içindeki Pelikancı grubun önde gelen isimlerinden olduğu" iddia edilen Öğüt, TÜRKAD Başkan Yardımcısıyken, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı.
Öğüt'ün, 2015 yılında jüri üyelerini ve dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı "kendisini yetersiz buldukları" iddiasıyla, Berat Albayrak'a mail atarak şikâyet ettiği Wikileaks belgeleri de gündem olmuştu. Öğüt, söz konusu mailde, "AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini jürileri ayarlayıp aldı. Yekta hoca sağolsun otomatiğe çevirdi" yazmıştı.
'KEMALİZM VİRÜSTÜR' DEMİŞTİ
Öğüt, 2020 yılının Eylül ayında Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programındaki sözleri ile de gündeme gelmişti. Programda Atatürk'ten konu açan Öğüt, "Kemalizm virüstür" demişti.
Programın sunucusu Ertürk ise, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sormuş ancak bu soruyu yanıtlamayan Öğüt, "Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" demişti. Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Provokatörden moderatör olmaz" diye yazmıştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Erdoğan'ın atama kararı sosyal medyada da gündem oldu. 'Selman Öğüt' Trend Topic listesinde ilk sıraya yerleşti.
İşte 'Öğüt'ün 'yeni görevine' gelen tepkilerden bazıları...
Selman Öğüt isimli Atatürk düşmanı çöl bedevisi Esenyurt Üniversitesine rektör olarak atanmış.— Burak Yıldırım (@theburaakk) December 1, 2023
Lafı uzatmaya hiç gerek yok; üniversitede özel güvenlik olması gereken adamlar üniversiteye rektör yapılıyorsa; biryerde küçük adamların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor…
Universitelerin çöküş belgelerinden biri.. burası da neresi ola ayol... bu kişi.. rektör ha.. yakında mahalle isimleriyle üniversiteler kurma dönemine geçeriz...— ORHAN BURSALI (@ORHANBURSALI) December 1, 2023
Atatürk düşmanı Selman Öğüt Esenyurt Üniversitesi’ne rektör oldu! - https://t.co/cPfym8wcFc
Bilim yuvalarının geldiği son durum. Selman Öğüt dershaneye rektör olmuş. Üniversite üniversite değil, rektör rektör değil, eğitim eğitim değil.— Çağdaş Küpeli (@cagdaskupeli) December 1, 2023
100. Yılında Cumhuriyet! pic.twitter.com/Dz5MNZMz3d
selman öğüt'ün rektörlüğü doğru karar, ama yetmez. tuğçe kazaz, dinden iyi anlar, diyanet işleri başkanı yapılmalı. hakan ural'ın birikiminden faydalanmalıyız. kültür bakanı olabilir. ibrahim karagül, savaşmayı çok sever. milli savunma bakanı yapılsın. bu değerler kaybolmasın.— abdullah naci (@abdullahnaci) December 1, 2023
Diplomasını bir türlü göremediğimiz siyasal islamcı Recep Tayyip Erdoğan, Kemalizm virüstür diyen Selman Öğüt adındaki oğlanı, şu apartmana rektör atamış! Eğitimin kalitesi işte bu! Buradan üniversite olur mu? Bundan rektör olur mu? pic.twitter.com/v3evUnYd5I— Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazYP) December 1, 2023
Selman Öğüt diyor ki: “Atatürk kaos döneminde ortaya çıktı. Bugün yaşasa Erdoğan’ı desteklerdi.” Erdoğan da kurucuymuş…Anlamadım. Ülkede nasıl bir kaos vardı ki? Yoksa işgal altında mıydık? Atatürk ile ne gibi bir benzerlik kurabilir? Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i yıkmak mı…— nesrin nas (@Nesrinnas) December 1, 2023
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