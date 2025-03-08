Diyanet’ten boykot çağrılı hutbe
Diyanet’in cuma hutbesinde boykot çağrısı yapıldı.
Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı’na ve Mustafa Kemal Atatürk’e destek vermesi nedeniyle idama mahkûm edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi’yi yaşamını yitirişinin yıldönümünde anmadı. Cuma namazının ardından cemaate konuşan Erbaş, “Bir Müslüman, boykota uymuyorsa, imanını sorgulasın” dedi.
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