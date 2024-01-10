Diyanet’ten temizliğe para yok

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Tuzla Belediyesi 11 Aralık’ta ibadethanelerin temizliğinin yapılması için ihaleye çıktı. İhaleyi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Aksil Tasarım Temizlik adlı şirket aldı.

Şirket bu işten 13 milyon 853 bin TL kazanacak. Ayrıca Aksil adlı şirket de bugüne kadar aldığı 13 kamu ihalesi ile dikkat çekiyor. 13 ihalenin 10’u AKP’li Tuzla Belediyesi’nden.

Söz konusu ihaleler arasında Diyanet’e bağlı kuran kursu, cami ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması da bulunuyor.

Şirket sahibi Muzaffer Aşlak, 28 Mayıs seçim gecesi AKP Gebze İlçe Örgütü önünde kutlama yaparken video paylaşmıştı.

