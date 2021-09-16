Diyanet'ten 'zorunlu Kur’an kursu’ açıklaması

16 Eylül 2021 Perşembe, 19:24

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanmasının doğru olmadığı belirtildi.



"4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denen açıklamada, "Amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'dan yapılan açıklama şu şekilde:

