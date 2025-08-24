Diyarbakır Barosu'ndan, Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu

İstanbul Valiliği, okullar açılmadan hemen önce sokak köpeklerini hedef aldı.

Valilik yazısında hayvanların “tehdit” oluşturduğu öne sürülerek belediye ve kaymakamlıklara toplama emri verildi.

Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, “sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşların can güvenliğine tehdit” denilerek, sokak hayvanlarının 'ivedilikle toplanması' talimatı verildi.

“TOPLAMA FAALİYETLERİ İVEDİLİKLE YAPILMALI”

Açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

"SOKAK HAYVANLARINI YOK ETMEK İÇİN HARCADIĞINIZ ENERJİYİ..."

Sokak hayvanlarını hedef alan karara tepki yağarken; konuya dair bir paylaşım da Prof. Dr. Bengi Başer’den geldi.

Başer, X hesabından “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!..” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Diyarbakır Barosu, Başer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Diyarbakır Barosu'nun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve ‘insan alt türleri’ gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, ‘Nefret ve Ayrımcılık’ (TCK m.122) ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve “insan alt türleri” gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, “Nefret ve Ayrımcılık” (TCK m.122) ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” (TCK m.216)… pic.twitter.com/Mykq1xkc9I — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) August 24, 2025

BAŞER'DEN YENİ AÇIKLAMA

Başer, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Başer, “Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzzi’yi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir” dedi.

“Bu çizimi gördüğümde aklıma insan olmayı bile beceremeyenler geliyor ve Kürtleri ima ettiğimi savunanlar, Kürt kökenli vatandaşlardan özür dilemelidir!” diyen Başer, şu ifadeleri kullandı:

“Benim için etnik kökenin, dinin, mezhebin değil insan olmanın önemi vardır. Ben hep böyleydim ve hep insan olarak kalacağım… Bilginize…”