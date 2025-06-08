Diyarbakır'da 1 ayda peş peşe uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen
operasyonlarda, 497 şüpheli yakalandı.
50 KİŞİ TUTUKLANDI
Haklarında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem
yapılan 50 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan operasyonlarda ise 58 kilo 367 gram skunk, 5 kilo
626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 366 gram metamfetamin, bin 14 sentetik
ecza, 939 gram kokain, 338 ecstasy, 45 gram sentetik bonzai ham maddesi, 6 gram
eroin, 62 bin 488 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.