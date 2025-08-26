Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yeni gelişme!

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etti.

Silah sesleri çevredeki korkuya neden olurken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

1'i ağır 5 yaralının tedavileri sürerken; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.