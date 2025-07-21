Diyarbakır'da 200'den fazla hükümlünün tahliye edildiği iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sözcü'nün Anayasa Mahkemesinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesinin "terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçuna ilişkin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle "Diyarbakır'da 200'den fazla hükümlünün tahliye edildiği" yönündeki haberinin gerçeği yansıtmadığını, kentte 15 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TCK'nin 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümlerin, Anayasa Mahkemesince 5 Kasım 2024'te iptal edildiği, iptal kararın ise 9 Temmuz 2025'te yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bazı basın yayın mecralarındaki, "iptal kararının ardından Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemelerinin yoğun mesai yaparak 72 saatte 200'ü aşkın hükümlüyü tahliye ettiği" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

"Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır’da 15 kişi tahliye edilmiştir.

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