Diyarbakır'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçe kırsalında bulunan Makam Dağı Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma personeli sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi