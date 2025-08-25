Diyarbakır'ın Sur ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçenin kırsal Sağdıçlı Mahallesi Değirmentepe Küme Evleri'nde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak duvara çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin kapısı açık bir süre sonra kaydığı ve duvara çarptığı görüldü.
Diyarbakır'da el freni çekilmeyen otomobilin duvara çarptığı anlar kameraya yansıdı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, kayarak duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
25.08.2025 17:35:00
Güncellenme:
İHA
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, kayarak duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlgili Konular: #diyarbakır