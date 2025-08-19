Diyarbakır'da erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp intihar etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 10:27:00
Bağlar ilçesinde Kemal Demir adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Nazlı Demir'i öldürdükten sonra intihar etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, dün erkek dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Kemal Demir (29) adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Nazlı Demir'e (24) içindeki bulundukları takside silahla ateş ederek ağır yaraladı. Fail Kemal Demir daha sonra da intihar girişiminde bulundu.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kemal Demir ve Nazlı Demir'in hayatını kaybettiği ve dün akşam defnedildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #diyarbakır #kadın cinayeti #erkek şiddeti

