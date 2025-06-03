Diyarbakır'da gruplar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Sanayi mahallesinde yer alan 2'nci Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra silahlı, sopalı ve taştı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı üç kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattı.