Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaatın 5. katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde inşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İKİ İŞÇİ DE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Harun Aksel, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yine ağır yaralanan Ahmet Şimşek de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.