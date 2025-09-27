Diyarbakır’da kadınlardan 'Rojin için adalet' sesi

Dağkapı meydanında “Rojin İçin Adalet Platformu” öncülüğünde 2024 yılında Van’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş için kitlesel basın açıklması yapıldı. Açıklamaya, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Diyarbakır Kadın Kolları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak ve kadın örgütleri katıldı.

"ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ NE HAKLA OTOPSİ ODASINA GİRİP ÇIKIYOR?"

Basın açıklamasını okuyan Rijin’nin Kız Kardeşi Elif Kabaiş, şunları söyledi:

"Rojin'in kayboluşu ile ilgili sorularımı ve ihmalleri dile getirmek istiyorum. 27 Eylül 2024 tarihinde saat 18.11 civarında yurttan markete çıkan Rojin o gece yurda dönmedi. Yurt müdürü en geç 23'de haber vermesi gerekirken neden 17 saat sonra bizi bilgilendirdi? Rojin kaybolduktan 18 gün sonra üniversiteye 24 km uzaklıkta Molla Kasım köyünde bulundu. Rojin suyun içinde olsaydı ters akıntı halinde 24 km öteye nasıl gidebilirdi? Rojin bulunduktan sonra babam ambulansın içinde sedyede yatarken Van Valisi ve üniversite rektörü ambulansın içine girip 'Senin kızın intihar etmiş. Yapacak bir şey yok' dedi. Otopsi bile yapılmadan bu yetkiyi kim verdi? Otopsi sırasında eğitimci, tıpçı demiyorum, eğitimci. Üniversite rektörü otopsi odasına girip çıktı. Ne hakla böyle bir şey yapılabilir“

Roji'nin bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiğini aktaran Elif Kabaiş, “Ama henüz kimin olduğu açıklanmadı. Bu DNA örneklerinin hangi bölgelerden alındığı neden gizleniyor? Rojin'in atletindeki kan izi kime ait? Bir yıldır süren bu soruşturmadaki kısıtlılık kararı neden kaldırılmıyor? İlk günden beri hiçbir delil yokken Rojin'in intihar ettiği aileye inandırılmaya çalışıldı.. eden intihar suçu verildi? Rojin'in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri hangi bölgeden alındığı açıklanmamış, bu durum soruşturmanın seyrini ve adaletin sağlanmasını engellemiştir. Bu uygulamanın gerekçesi nedir? Rojinin bedenindeki darp izleri ve parmağındaki kırık bulundu. Bu bulguların oluşu nedir” diye sordu.

"KENDİNİ SAĞIR ETMİŞ BİR DEVLET AKLIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak ise şöyle konuştu:

“Bir yıldır hep birlikte kadın örgütleriyle, bizlerle verdikleri mücadele ne yazık ki sonuçsuz bırakılmak isteniyor. Bizler ailenin her daim yanındayız. Bu mücadelenin her daim yanındayız. Rojin'in failleri ve Rojin gibi onlarca hala faili meçhul kadının failleri bulunana kadar mücadelemiz devam edecek. Bakın değerli arkadaşlar, bütün kadın arkadaşlarımız, genç kadınlar Elif her şeyi çok güzel ifade etti. Bütün detaylarıyla ortaya koydu. Ama buna kendini sağır etmiş bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Ailenin daha ilk günden itibaren aklı ve vicdanı son derece özgür ve rahat bir biçimde bu cinayetin buna cinayet diyoruz biz. Kadın cinayeti bu. Çocuklarının, kızlarının intihar etmediğini ilk günden itibaren ilk günün acısıyla söylemelerine rağmen karşılarında intihar etti diyen ama bununla mücadele eden bir aile var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerimiz olarak başta ailemizle dayanışmayı sürdüreceğimizin bunun hesabını muhakkak soracağımızı failler yakalanana kadar bu mücadeleyi asla bitirmeyeceğimizi söylemek istiyorum.”