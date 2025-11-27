Diyarbakır’da kadınların kendilerini savunma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla ‘Yakın Savunma Atölyesi’ düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olası şiddete karşı kadınların kendilerini savunma yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla Yakın Savunma Atölyesi düzenlendi. Kadın Yaşam Merkezi’nde 4’er gruplar halinde düzenlenen atölyelere 65 kadın katılım sağladı.

Kadınların güvenliklerini artırmak amacıyla düzenlenen atölyede, temel yakın savunma teknikleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, olası tehlike anlarında nasıl tepki verebileceklerini öğrenmek için çeşitli pratikler yaptı. Atölye boyunca, savunma pozisyonları, saldırganın saldırısını savuşturma, dikkatli bir şekilde kaçma ve acil durumlarda çevreyi kullanma gibi teknikler uygulamalı olarak öğretildi.

Katılımcıların sadece saldırıyı engellemeyi değil, aynı zamanda saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir bölgeye nasıl ulaşabileceklerini de öğrendiği atölyeler, kadınların sadece fiziksel değil duygusal ve zihinsel olarak da güçlenmelerine katkı sağladı.