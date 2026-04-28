Diyarbakır’da kayboldu: 3 yaşındaki Yazgül için arama çalışması başlatıldı

28.04.2026 15:54:00
DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Bağlar ilçesinin kırsal Tokluca Mahallesi’nde Yazgül Kaya adlı kız çocuğu kayboldu.

Çocuklarına ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaya’nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

