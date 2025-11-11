Diyarbakır'da kaybolmuştu... Polis memurundan 4 gündür haber alınamıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 16:03:00
DHA
Tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor.

Hakkari’de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T. (35), siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.’ye ulaşılamayınca; AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından, hastane bölgesi ile Dicle Nehri’nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların 4’üncü gününde, aramalar hastane arıtma havuzlarında ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı. Ekipler, helikopterle de desteklenen tarama çalışmalarına devam ediyor.

