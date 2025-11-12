Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 17:22:00
Haber Merkezi
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 Kasım'da hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde 8 Kasım'da arama çalışması başlatıldı.

Günlerdir süren arama çalışmaları hastane arıtma havuzlarında, Hevsel Bahçeleri'nde ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı.

Bugün ise aramaların ardından polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

