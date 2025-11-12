Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 Kasım'da hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde 8 Kasım'da arama çalışması başlatıldı.

Günlerdir süren arama çalışmaları hastane arıtma havuzlarında, Hevsel Bahçeleri'nde ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı.

Bugün ise aramaların ardından polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.