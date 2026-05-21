Diyarbakır'da kurbanlık boğa firar etti: Canlı hayvan borsasında panik anları!

21.05.2026 12:50:00
DHA
Diyarbakır’daki canlı hayvan borsasında yularını kopararak kaçan kurbanlık bir boğa, pazar yerini birbirine kattı. Vatandaşların peşinden koşan boğanın yarattığı panik anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki canlı hayvan borsasında meydana geldi. Kurbanlık olarak satışa çıkarılan ve kamyonete bağlı olan boğa, yularını koparıp kaçtı. Pazar alanında kontrolsüz şekilde vatandaşların peşinden koşan boğa, paniğe neden oldu.

Bir süre sonra çevredekiler tarafından boğa yakalandı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

