Diyarbakır’da otel yangını: 10 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece saatlerinde Sur ilçesindeki İnönü Bulvarı’nda bulunan 7 katlı bir otelin 3’üncü katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangının ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemeleri için başlattığı çalışma sürüyor.