Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama: Çok sayıda yaralı var!

25.07.2025 08:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #diyarbakır #patlama #petrol sondaj kulesi