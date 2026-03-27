Diyarbakır'da silahlı 'kuyumcu' soygunu: Şüpheliler aranıyor!

Merkez Sur ilçesindeki Melikahmet Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına, yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi girdi.

Bu sırada şüphelilerden biri elindeki tabancayı iş yeri sahibi Vasıf Aslan’a doğrulturken, diğer şüpheli ise vitrindeki 5 tabladaki altın yüzükleri ve 2 kolyeyi aldı.

Soyguna engel olmak isteyen Vasıf Aslan şüphelinin elindeki silahı alarak kabzasıyla şüpheliye vurdu. Aslan’ın müdahalesine rağmen şüpheliler çaldıkları altınlarla birlikte iş yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Aslan’ın ihbarıyla gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede yaklaşık bir kilo altının çalındığı belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.