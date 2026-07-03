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Diyarbakır'da taksiciler durak için birbirine girdi: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da taksiciler durak için birbirine girdi: Yeni görüntüler ortaya çıktı

3.07.2026 11:08:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da taksiciler durak için birbirine girdi: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır’da iki taksici arasında durak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'da Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi.

İki taksici arasında iddiaya göre, durak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kavga anları ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki taksicinin cadde üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, çevredekilerin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.

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