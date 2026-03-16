Diyarbakır’da trafikte gergin anlar: İki sürücü yol ortasında kavgaya tutuştu

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı üzerinde iki araç sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Seyir halindeyken araçlarını yol ortasında durduran sürücüler, kavgaya başladı.
İftardan hemen önce yaşanan olayda, arkadaki araçlardan inen vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi. Birbirlerine hakaret eden ve birbirlerinin üzerine yürüyen sürücüler, vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.
Araçların yol ortasında durması nedeniyle bulvarda trafik bir süre aksadı. İlerleyemeyen sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.