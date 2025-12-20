Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada polislere silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.D. ve S.D, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakkında arama kaydı bulunan ve polis ekiplerine ateş ettiği tespit edilen E.D'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen yaralı L.D'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapılmış, hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başlamış, kaçtığı esnada E.D'nin polis ekiplerine silahla ateş açtığı sırada kardeşi L.D. yaralanmıştı. Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalanmış, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. gözaltına alınmıştı. Yaralı L.D. de olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.