Diyarbakır’da yılbaşı tedbirleri kapsamında 8 bin 737 güvenlik personeli sahada olacak

Diyarbakır Valiliği yılbaşı nedeni ile alınan tedbirleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ‘’1’i helikopter olmak üzere toplam 79 ambulans ile 244 acil sağlık hizmetleri personeli görevi başında olacak, ayrıca tüm hastanelerimizde yılbaşı süresince acil yardım hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. İlimiz genelinde alkollü içki alınan cafe-bar-restoran gibi toplu tüketim yerleri alkollü içki satış yerleri ile pastacılık ürünleri üretim-satış yerlerine yönelik 133 kontrol görevlisiyle denetimlere aralıksız devam edilecektir. Bölgemizdeki hava durumu da göz önünde bulundurularak ilimiz sınırları dahilindeki toplam 825 kilometre yol ağında 5 ekip bünyesinde 14 kamyon (kar bıçaklı ve tuz sericili), 8 greyder, 3 yükleyici ve 115 personel ile 4 bin 500 ton tuz kullanılarak kar ve buzla mücadele çalışmaları 7/24 çalışma esasına göre yapılması planlanmıştır. Otobüs terminalleri, tren garları, havalimanı ve halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, 22 Aralık 2025 itibarıyla 7 gün 24 saat esasına göre düzensiz göçle mücadelede tedbirleri en üst seviyeye çıkarılarak, toplam 20 mobil göç noktası aracı ile 40 personelimiz çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerince, zabıta, şehir içi ulaşım, temizlik, su, altyapı vb. yerel hizmet alanlarında gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları, 112 acil çağrı merkezine bildirmesi, toplumsal güvenliğe önemli katkı sağlayacaktır. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni bir yıla girmeleri için planlanmıştır. Diyarbakır Valiliği olarak, yılbaşının huzur ve güven içinde yaşanabilmesi için başta emniyet, jandarma, gıda-tarım, sağlık, afet, karayolları ve göç teşkilatlarımız olmak üzere, tüm birimlerimizde yılbaşı sürecine ilişkin ilimiz genelinde gerekli tüm tedbirler geniş kapsamlı şekilde alınmıştır. Tedbirlerimiz 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında kesintisiz uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girebilmesi amacıyla, alışveriş merkezleri, sert pazarları, ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanan ve yaşanabilecek tüm bölgelerde tedbirler en üst seviyeye Çıkarılmıştır. kamu kurumları, ibadethaneler, toplu etkinlik alanları ve konaklama tesislerinde sıkı denetimler gerçekleştirilecek yasa dışı faaliyetlere karşı etkin mücadele sürdürülecektir. Trafik kazalarının önlenmesi ve şehir içi ulaşımın düzenlenmesi amacıyla trafik ekiplerimiz, nüfus ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini arttıracaktır. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması yılbaşı gecesi oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesinde kritik önem taşımaktadır. Hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi asayiş olaylarına karşı önleyici tedbirler alınmış, günübirlik kiralanan evler ve konaklama tesisleri gibi alanlarda kapsamlı kontroller planlanmıştır. Şehir genelinde, halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek muhtemel her duruma karşı hazırlıklı olunacaktır’’ denildi.



8 binden fazla güvenlik görevlisi sahada olacak

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

’’İllimizde asayiş trafik düzeni ve tüm güvenlik sahalarına yönelik detaylı bir asayiş planlaması yapılmış olup, 4 gün süreyle ilave olarak kolluk birimlerince 926 asayiş, 309 trafik olmak üzere toplam bin 235 ekibimiz ile 77 hava unsurumuz sahada aktif olarak görev yapacaktır. 129 jandarma, 152 emniyet olmak üzere toplam 281 uygulama noktası oluşturulmuştur. 4 bin 459 jandarma 3 bin 748 emniyet olmak üzere toplam 8 bin 737 kolluk personeli görevlendirilmiştir. Görevlendirilmiş personelin 8 bin 23’ü asayiş, 714’ü trafik alanında görev ifa edecektir. 771 KGYS noktası, 3 bin 135 kamera, 86 plaka tanıma sistemi noktası ve 324 PTS kamerası aktif olarak kullanılacaktır.’’