Diyarbakır Dağkapı Güvenlik Hastanesi’nde personel ‘kendi hastanesinde çalışamıyor’

Diyarbakır’da daha önce askeri hastane olarak faaliyet gösteren Dağkapı Güvenlik Hastanesi’nin personelleri önceki gün geçici görevlendirmeleri protesto etmek için eylem yaptı. Hastanenin durumunu paylaşan Hekim Birliği Sendikası Diyarbakır Şubesi üyeleri “Burada sadece asker, polis, gazi, şehit yakınları ve korucular hizmet alabiliyor. S1 güvenlik kategorisinde yer alan bir hastane. Ancak geçici görevlendirmelerle hastanenin içi boşaltılıyor. Doktorlar başka yere gönderiliyor. İçerideki ameliyat malzemeleri, tıbbı cihazlar başka yere gidiyor. ‘Kimse burayı kullanmasın’ yaklaşımı var” dedi.

‘KADIN DOĞUM KLİNİĞİ KAPANDI’

Şubat ayı için 31 hekimin diğer ilçelere görevlendirildiğini söyleyen hekimler, hastanedeki durumla ilgili “Örneğin hastanenin üç kadın doğum uzmanı var ama üçü de başka yere gönderildiği için şu an hastanede kadın doğum uzmanı yok. Kadın doğum polikliniği kapalı” örneğini verdi.

‘ATANDIĞIMIZ YERDE ÇALIŞAMIYORUZ’

Bu şartlarda Hekim Birliği Sendikası Diyarbakır Şubesi olarak ortak bir açıklama yapan hekimler, açıklamalarında şunları kaydetti:

“Hastanede görev yapan hekimler uzun süredir hukuka aykırı, keyfi ve süreklilik kazanmış geçici görevlendirmelere maruz kalmaktadır. İdare tarafından görevlendirmelere gerekçe olarak hastanenin yatış oranları, ameliyat sayıları, bakılan hasta sayılarının diğer donanımlı hastanelerle kıyaslandığında düşük olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu değerlendirme eksik, yanlı ve gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü hastane yıllardır yetersiz tıbbi cihazla, poliklinik oda sayısıyla hizmet vermeye zorlanmaktadır. Bugün gelinen noktada 41 uzman hekimin 12’si, 14 pratisyen hekimin 10’u, 8 diş hekiminin 7’si, 5 eczacının 2’si kendi kurumunda görev yapamaz hale gelmiştir. Yani hekimlerin yarıdan fazlası atandığı hastanede hizmet verememektedir. Talebimiz nettir: S1 güvenlik kategorisindeki hastenede uygulanan hukuka aykırı geçici görevlendirmelere son verilmesi, hastanenin fiziki koşullarının güçlendirilmesi gerekmektedir.”