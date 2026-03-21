Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları sona erdi

DEM Parti öncülüğünde, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda düzenlenen Nevruz kutlamaları tamamlandı.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, KESK Eş Genel Ahmet Karagöz, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Bülent Kaya, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Başkanı Mertcan Titiz, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir, Ahmet Türk, Leyla Zana, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak ve Doğan Hatun, Veysi Aktaş, Gültan Kışanak, Çetin Arkaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamalar, konser etkinliğinin ardından son buldu.

ÖZEL DE MESAJ GÖNDERDİ

CHP lideri Özgür Özel de kutlamalara mesaj gönderdi.

Özel, Diyarbakır Nevruz’una gönderdiği mesajında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "CHP; eşitliğin, adaletin ve çok partili siyasi rekabetin sonuna kadar yanında durmaya devam edecek, Kürtlerin barış umutlarının siyasi pazarlık konusu yapılarak heba edilmesine de asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.