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Diyarbakır'daki tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla öldürdü, oğlunu ağır yaraladı!

Diyarbakır'daki tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla öldürdü, oğlunu ağır yaraladı!

11.06.2025 19:43:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'daki tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla öldürdü, oğlunu ağır yaraladı!

Diyarbakır'da 27 yaşındaki Ramazan A., tartıştığı kuzeni 57 yaşındaki Şeyhmus Sevim’i tabancayla vurarak öldürdü, kuzeninin oğlu 19 yaşındaki Rüstem Sevim’i de ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ramazan A., bilinmeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Şeyhmus ile oğlu Rüstem Sevim’e tabancayla vurup, kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Sevim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sevim’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hayati tehlikesi bulunan Rüstem Sevim ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ramazan A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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