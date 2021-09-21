Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakları gezen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları ve talepleri dinleyen Aşkın "Yavrularımızı terörden ve uyuşturucudan kurtaracağız. Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz" dedi.

DHA
21 Eylül 2021 Salı, 13:30
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz
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Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, dün gece Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki sokakları gezdi. Aşkın, gençlere ve çocuklara uyuşturucunun zararlarını anlatarak, isteyenlere "forma sözü" verdi. 

Yaptığı konuşmada "Göreceksiniz ki, hep burada olacağız. Yavrularımızı terörden ve uyuşturucudan kurtaracağız." diyerek yurttaşlardan da destek isteyen Aşkın "O sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz. Sizlere güveniyoruz ve hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Çocuklar da gençler de uyuşturucuya bulaşmasın diyerek buralarda olacağız" dedi.

Daha sonra bir taksi durağına uğrayan Aşkın, sürücülerden "kurallara uymaları yönünde hassasiyet göstermelerini, terör olayları ve uyuşturucu maddeyle mücadelede kendilerine destek olmalarını" istedi. 



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