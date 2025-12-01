Diyarbakır merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 25 kişi tutuklandı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Ajans adlı fuhuş ağına yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden fotoğraf albümü oluşturan şahıslar, insanları tuzağa çekerken, kendilerine de ‘Ajans' adını verdi. Bilgisayar başında kendisine admin denilen kişinin fotoğraf albümü üzerinden seçilen mağdur kadınları kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara hazır ettiği tespit edildi. Sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri belirlendi.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Polis tarafından çeteyi çökertmek için özel ekip oluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık çalışmalar sonucunda mağdur kadınlar tespit edildi, taksiciler için konumcu, kadınlar için kraliçe gibi tabirler kullandıkları görüldü.

Örgüt içerisinde üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğu, görev dağılımının net şekilde yapıldığı, gelirlerin belirli oranlarda paylaştırıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin fuhuştan elde ettikleri kazançları lüks eğlence mekanlarında harcadıkları, kadınlardan ve müşterilerden alınan ücretlerin bir kısmını komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında topladıkları tespit edildi.

28 mağdur kadın kurtarıldı, 25 şahıs tutuklandı.

25 Kasım 2025 günü yapılan ve Figüran adı verilen operasyonda 28 mağdur kadın kurtarılırken, müşteri konumundaki 80 kişiye toplamda 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulandı. Fuhuş için kullanılan 23 otel/apart için ise oda kapatma işlemleri başlatıldı. Yakalanan 26 şahıstan 25'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.