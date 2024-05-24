Diyarbakır'da 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:20

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:20

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği buldu.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü E.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.