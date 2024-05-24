Diyarbakır'da 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir araçta 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:20
Diyarbakır'da 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği buldu.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü E.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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