Diyarbakır'da 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir araçta 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptığı aramada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği buldu.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü E.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABB'ye 'Togo' kıskacı
- Valilikten açıklama geldi
- Özgür Özel’den ilk yorum geldi!
- 'Kürtler, Aleviler nerede?'
- Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt
- Tamamı tutuklandı
- Ali Koç'tan Konyaspor - Galatasaray maçı açıklaması!
- Emekli komutanlara 'medya' ayarı
- AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!
- Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu