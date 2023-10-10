Diyarbakır’da ağır yaralı hasta taşıyan ambulans kazaya karıştı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ağır yaralı hasta taşıyan ambulans ve iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde M.B idaresindeki 21 BL 291 plakalı ambulans, 06 RPG 04 plakalı otomobil ve F.S. 41 APP 606 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.
Meydana gelen kazada ağır yaralı hasta taşıyan ambulansta bulunan sağlık personeli M.A. hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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