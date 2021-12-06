Diyarbakır'da vahşet: Eşini ve çocuklarını bıçakladı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 12:18

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında yaşayan aile arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada baba, eşi ve çocuklarını bıçak darbesiyle defalarca yaraladı.

1 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Babanın saldırısının ardından 1 çocuk hayatını kaybederken, anne ve diğer çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıda yaralanan annenin ve diğer çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.