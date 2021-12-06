Diyarbakır'da vahşet: Eşini ve çocuklarını bıçakladı
Diyarbakır'da bir adam ailesine bıçakla saldırdı. Bir çocuğu yaşamını yitirirken eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında yaşayan aile arasında kavga çıktı.
Çıkan kavgada baba, eşi ve çocuklarını bıçak darbesiyle defalarca yaraladı.
1 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Babanın saldırısının ardından 1 çocuk hayatını kaybederken, anne ve diğer çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Saldırıda yaralanan annenin ve diğer çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.
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