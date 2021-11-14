İşçiler fark etti! Kent çöplüğünde korkunç olay!
Eskişehir'de kent çöplüğünün ayrıştırma bölümünde çalışan işçiler, yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün ayrıştırma bölümünde çalışanlar, beyaz örtüyle sarılmış bebeğin hareketsiz olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.
Ceset, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma tarafından bebeğin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.
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