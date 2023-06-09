Diyarbakır'da bir çocuk annesini yaralayan korucu başı babasını vurdu!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.06.2023 - 14:11

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Yukarı Haydan Köyü muhtarı ve korucu başı olan S.U.'nun dün akşam saatlerinde, tartıştığı E.U.'yu bıçakla yaraladığı aktarıldı.

İddiaya göre; olaya tanık olan 14 yaşındaki M.U., babası S.U.'ya ait tabancayı alıp ona ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücuduna 3 kurşun isabet eden S.U. ve ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.U.'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

M.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.