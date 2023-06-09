Diyarbakır'da bir çocuk annesini yaralayan korucu başı babasını vurdu!

Diyarbakır Eğil'de 14 yaşındaki M.U., annesine şiddet uygulayan babası S.U.'yu tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Korucu başı olan S.U.'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. M.U. ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:27
Diyarbakır'da bir çocuk annesini yaralayan korucu başı babasını vurdu!
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Yukarı Haydan Köyü muhtarı ve korucu başı olan S.U.'nun dün akşam saatlerinde, tartıştığı E.U.'yu bıçakla yaraladığı aktarıldı.

İddiaya göre; olaya tanık olan 14 yaşındaki M.U., babası S.U.'ya ait tabancayı alıp ona ateş etti. 

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücuduna 3 kurşun isabet eden S.U. ve ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.U.'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

M.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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