Rize'de 14 yaşındaki çocuk annesini tehdit eden babasını öldürdü!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:50

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:50

Rize'de merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi’nde dün akşam yaşanan olayda, iddiaya göre Ali Rıza Laçin (54), geldiği evde oğlu M.A.L.’ye (14) bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı ateşli silahı masanın üzerine koydu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı ateşli silahı saklamak istedi. Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi. Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Laçin, kurtarılamadı. Evde silahla birlikte gözaltına alınan çocuk ise, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.