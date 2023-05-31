2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Rize'de 14 yaşındaki çocuk annesini tehdit eden babasını öldürdü!

Rize'de M.A.L. adlı çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babası Ali Rıza Laçin'i öldürdü. Gözaltına alınan çocuk, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:50
Rize'de 14 yaşındaki çocuk annesini tehdit eden babasını öldürdü!
Abone Ol google-news

Rize'de merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi’nde dün akşam yaşanan olayda, iddiaya göre Ali Rıza Laçin (54), geldiği evde oğlu M.A.L.’ye (14) bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı ateşli silahı masanın üzerine koydu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı ateşli silahı saklamak istedi. Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi. Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Laçin, kurtarılamadı. Evde silahla birlikte gözaltına alınan çocuk ise, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Baba Çocuk gözaltı öldü Rize

İlgili Haberler

Silivri'de dehşet: Annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü

Silivri'de dehşet: Annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü
Kız arkadaşına sosyal medya üzerinden

Kız arkadaşına sosyal medya üzerinden "Tanışalım" yazan lastikçiyi öldürdü
Ankara'da 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

Ankara'da 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

En Çok Okunan Haberler