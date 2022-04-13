Diyarbakır'da bir inşaatta çökme meydana geldi
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu bazı işçiler enkaz altında kaldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmada işçiler enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Ekipler, enkazda arama çalışmasını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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