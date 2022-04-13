Diyarbakır'da bir inşaatta çökme meydana geldi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 10:24

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada işçiler enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Ekipler, enkazda arama çalışmasını sürdürüyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.